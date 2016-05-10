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الزمالك يقرر إيقاف كهربا

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الزمالك يقرر إيقاف كهربا الزمالك يقرر إيقاف كهربا

قرر مجلس إدارة الزمالك إيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" نجم الفريق لحين انتهاء التحقيقات معه، بعد أزمة اعتراضه على تغييره خلال الفوز على غزل المحلة 2-0.

وشهدت المباراة خروج كهربا في الدقيقة 59 ليحل مصطفى فتحي بدلا منه، قبل أن يعبر اللاعب عن غضبه بسبب التغيير.

ويخضع كهربا للتحقيق معه اليوم الثلاثاء داخل مقر نادي الزمالك.

وصدر قرار من مجلس الإدارة بإيقاف اللاعب في انتظار نتائج التحقيق معه.

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واستدعى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أعضاء الجهاز الفني وكهربا، من أجل الاستفسار عن المخطئ في أزمة غضب اللاعب. ( اقرأ التفاصيل )

وأرجع مرتضى غضب كهربا من التغيير إلى سعيه بشكل دائم للمشاركة والتسجيل وتحقيق الانتصارات، مؤكدا أن قرار العقو عنه أو استبعاده في يد الجهاز الفني. ( اقرأ تصريحاته )

وكان إسماعيل يوسف رئيس جهاز الكرة في نادي الزمالك والمتحدث الرسمي باسم الفريق قد أكد على عدم وجود نية لتوقيع عقوبات على كهربا. ( اقرأ تصريحاته )

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