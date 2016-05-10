بهاء مجدي يعتذر لجمهور الإسماعيلي عبر في الجول

اعتذر بهاء مجدى لاعب الإسماعيلي عن انفعاله وخروجه عن شعوره بعد نهاية لقاء الفريق أمام إنبى.

وكان الإسماعيلي قد حافظ على مركزه الثالث بالتعادل أمام إنبي 2-2 ضمن الجولة الـ28 للدوري.

ولكنه شدد لـFilGoal.com أن انفعاله وإشارته بإشارة خارجة سببه اثنين من أفراد الجمهور استمرا فى السب منذ بداية اللقاء حتى نهايته.

طالع أيضا - القماش لـ في الجول: غرامة ضخمة على بهاء مجدي بعدما صدر منه

عامر حسين لـ في الجول: شريط المباراة قد يكون حاسما في عقوبة بهاء مجدي

وتابع "لا أعلم سببا لهذا الموقف.. فكيف نكون متقدمين بهدف ونتعرض للسب؟".

وأتم مدافع الإسماعيلي: "أعتقد أن هذين الشخصين بعيدين عن جماهير الإسماعيلي وهدفهما خروج اللاعبين من تركيزهم.. لا أعلم لماذا تركهما أمن النادي؟".