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النيابة تحقق مع باقى أعضاء فرقة أطفال الشوارع بتهمة التحريض ضد الدولة

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النيابة تحقق مع باقى أعضاء فرقة أطفال الشوارع بتهمة التحريض ضد الدولة النيابة تحقق مع باقى أعضاء فرقة أطفال الشوارع بتهمة التحريض ضد الدولة
تباشر نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول، التحقيق مع 4 أعضاء فرقة أطفال الشوارع عقب القبض عليهم بتهمة التحريض ضد الدولة.

وكانت نيابة الجديد قد باشرت التحقيق مع عضو فرقة أطفال الشوارع خالد عز الدين، وقرر قاضى المعارضات إخلاء سبيله قبل القبض على باقى أعضاء الفرقة.

وتواجه فرقة أطفال الشوارع تهم إذاعة وبث فيديوهات على الإنترنت تحرض ضد مؤسسات الدولة وتحوى ألفاظا وشتائم ضد رموز الدولة، حيث أحالت نيابة مصر الجديدة التحقيقات فى القضية لنيابة شرق القاهرة التى تباشر التحقيق مع المتهمين.


> نظر استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل عضو فرقة "أطفال الشوارع" اليوم
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مصر 365

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