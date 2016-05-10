أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - صلوات البصخة المقدسة ليلة الثلاثاء والصلاة على الشهيد فادي رمسيس بكنيسة مارجرجس -
الداخلية تكشف مفاجأة قبل حدوث انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محمود بدر: نواب «النور» غابوا عن جلسة مناقشة الأحداث الإرهابية -
عبد العال لـ«النواب»: لا وقت للتعليق على الأحداث.. لدينا تشريعات هامة -
محافظ الغربية يزور مصابي تفجير مارجرجس بمستشفيات الجامعة -
رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية -
علي عبدالعال: «الطوارئ» تطبق على الإعلام والصحافة.. وتطبيق القانون على المخالف -
نائبة: مناهج الأزهر قنابل موقوتة.. وعبد العال: التعليم بالكامل بحاجة لتنقية -
صور| محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن يقدمان العزاء للأنبا بيشوي -
البرلمان يوافق علي مشروع تعديل الإجراءات الجنائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"البنك الأوروبى" يدعم قطاعى النقل والرى بمصر بـ320 مليون يورو

Google+ Print
"البنك الأوروبى" يدعم قطاعى النقل والرى بمصر بـ320 مليون يورو "البنك الأوروبى" يدعم قطاعى النقل والرى بمصر بـ320 مليون يورو
وقع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، مذكرتين تفاهم مع الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة إلى الشعب المصرى فى قطاعى النقل والمياه بقيمة إجمالية قدرها 320 مليون يورو.

كانت قد اتجهت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، صباح أمس الاثنين، إلى العاصمة البريطانية لندن، للمشاركة فى الاجتماع السنوى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار.

ومن المقرر أن تشارك نصر بصفتها محافظ لدى "البنك الأوروبى"، مع مجلس محافظى البنك، الذى يضم 67 عضوا فى انتخاب رئيس جديد للبنك لفترة 4 سنوات، بالإضافة إلى المشاركة فى احتفالية البنك بالذكرى الـ25 لتأسيسه منذ عام 1991.

وكشف البنك فى تقرير بالإنجليزية، حصل اليوم السابع على نسخة منه، أن مذكرة التفاهم الأولى تهدف إلى المساهمة فى إعادة تأهيل ترام مصر الجديدة الذى يربط بين رمسيس ومنطقة ألماظة بالقاهرة، بتكلفة إجمالية قدرها 500 مليون دولار (440 مليون يورو).

وأوضح البنك أنه سيتم توفير حزمة استثمارية بقيمة 220 مليون دولار على دفعتين، الأولى فى صورة قرض سيادى بقيمة 125 مليون دولار لتمويل أعمال البنية التحتية التى ستنفذها الهيئة القومية للأنفاق، فى حين سيتم إقراض باقى المبلغ (125 مليون دولار) إلى شركة خاصة لشراء المعدات وتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة.

ويأتى المشروع استكمالا لمساهمة البنك الأوروبى فى تطوير نظام النقل الحضرى فى القاهرة.

وتنص الاتفاقية الثانية، وهى أول مساهمة رسمية للبنك فى تطوير نظام الرى، على أن يسهم البنك فى برنامج أعدته وزارة الموارد المائية والرى المصرية لتحديث نظام الرى وزيادة كفاءة وجودة الخدمات، بقيمة 100 مليون يورو.

وزيرة التعاون الدولى تناقش وسفير اليابان استكمال تمويل المتحف المصرى الكبير

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش

ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش

رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية

رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية

زواج مصري بقرار جمهوري وموافقة السيسي شخصياً عليه ونشره في الجريدة الرسمية

زواج مصري بقرار جمهوري وموافقة السيسي شخصياً عليه ونشره في الجريدة الرسمية

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش