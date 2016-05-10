"البنك الأوروبى" يدعم قطاعى النقل والرى بمصر بـ320 مليون يورو

وقع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، مذكرتين تفاهم مع الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة إلى الشعب المصرى فى قطاعى النقل والمياه بقيمة إجمالية قدرها 320 مليون يورو.

كانت قد اتجهت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، صباح أمس الاثنين، إلى العاصمة البريطانية لندن، للمشاركة فى الاجتماع السنوى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار.

ومن المقرر أن تشارك نصر بصفتها محافظ مصر لدى "البنك الأوروبى"، مع مجلس محافظى البنك، الذى يضم 67 عضوا فى انتخاب رئيس جديد للبنك لفترة 4 سنوات، بالإضافة إلى المشاركة فى احتفالية البنك بالذكرى الـ25 لتأسيسه منذ عام 1991.

وكشف البنك فى تقرير بالإنجليزية، حصل اليوم السابع على نسخة منه، أن مذكرة التفاهم الأولى تهدف إلى المساهمة فى إعادة تأهيل ترام مصر الجديدة الذى يربط بين رمسيس ومنطقة ألماظة بالقاهرة، بتكلفة إجمالية قدرها 500 مليون دولار (440 مليون يورو).

وأوضح البنك أنه سيتم توفير حزمة استثمارية بقيمة 220 مليون دولار على دفعتين، الأولى فى صورة قرض سيادى بقيمة 125 مليون دولار لتمويل أعمال البنية التحتية التى ستنفذها الهيئة القومية للأنفاق، فى حين سيتم إقراض باقى المبلغ (125 مليون دولار) إلى شركة خاصة لشراء المعدات وتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة.

ويأتى المشروع استكمالا لمساهمة البنك الأوروبى فى تطوير نظام النقل الحضرى فى القاهرة.

وتنص الاتفاقية الثانية، وهى أول مساهمة رسمية للبنك فى تطوير نظام الرى، على أن يسهم البنك فى برنامج أعدته وزارة الموارد المائية والرى المصرية لتحديث نظام الرى وزيادة كفاءة وجودة الخدمات، بقيمة 100 مليون يورو.

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