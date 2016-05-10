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الكهرباء: إضافة 3500 ميجاوات لتلبية احتياجات صيف 2016 بتكلفة52 مليار جنيه

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الكهرباء: إضافة 3500 ميجاوات لتلبية احتياجات صيف 2016 بتكلفة52 مليار جنيه الكهرباء: إضافة 3500 ميجاوات لتلبية احتياجات صيف 2016 بتكلفة52 مليار جنيه
أكدت المهندسة صباح مشالى وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتطوير الأداء والاتصال السياسى، أنه تم إضافة 3500 ميجا وات للشبكة القومية للكهرباء لمواجهة صيف 2016 بتكلفة 52 مليار جنيه.

وأوضحت صباح خلال مؤتمر الطاقة السنوى، أنه تم تطوير النقل بتكلفة 12 مليار جنيه، وشركات توزيع الكهرباء بتكلفة 10 مليارات جنيه، لتلبية احتياجات المواطنين خلال الصيف الحالى، مشيرة إلى أن جميع دول العالم يصل لديها احتياطى القدرات المولدة من 20 إلى 30 % من إجمالى الطاقة المولدة.

وأضافت صباح أن الحمل الأقصى المتوقع لصيف 2016 يصل لـ 31 ألف ميجا وات، فى حين أن إجمالى القدرات المولدة تصل لـ 40 ألف ميجا وات، وهذا الفارق يجنب الوزارة اللجوء لفصل التيار عن المواطنين فى حالة حدوث خروج اضطرارى لأى محطة من محطات توليد الكهرباء.

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