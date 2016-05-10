المرصد: مقتل 10 أشخاص فى ضربات جوية فى إدلب بسوريا

>قال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن ضربات جوية على مدينة فى محافظة إدلب بشمال غرب سوريا أسفرت عن سقوط عشرة قتلى على الأقل اليوم الثلاثاء.

وأضاف المرصد ومقره بريطانيا أن القتال مستمر على ما يبدو داخل مدينة حلب الواقعة على بعد 50 كيلومترا من مدينة إدلب وهناك اشتباكات أشرس حول حلب.

وأعلن الجيش السورى تمديد وقف إطلاق النار فى حلب فى وقت متأخر أمس الاثنين.

وقصفت غارات جوية شنتها طائرات حربية إما سورية أو روسية مدينة بنش الواقعة على بعد ستة كيلومترات من العاصمة الإقليمية إدلب. وقال المرصد إن الضربات أسقطت أيضا عددا من المصابين.

وأضاف المرصد أن قائدا لفصيل محلى من بين القتلى. ولم ترد على الفور تفاصيل أخرى عن القتلى والجرحى.

ومحافظة إدلب الواقعة على الحدود مع تركيا تقع تماما تقريبا تحت سيطرة جماعات للمقاتلين بما فى ذلك جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة وحركة أحرار الشام الإسلامية.

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