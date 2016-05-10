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منع قيادى بارز فى حركة مقاطعة إسرائيل من السفر

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منع قيادى بارز فى حركة مقاطعة إسرائيل من السفر منع قيادى بارز فى حركة مقاطعة إسرائيل من السفر

>اتهم قيادى بارز فى حركة مقاطعة دولية ضد إسرائيل، السلطات فى تل أبيب بمنعه من السفر.

وقال عمر البرغوثى إن اسرائيل أبلغته الشهر الماضى بعدم تجديد إذن يسمح له بالسفر إلى الخارج. ولأنه مقيم دائم فى إسرائيل فهو لا يحمل جواز سفر وبذلك يتعين عليه الحصول على إذن خاص للسفر.

أضاف البرغوثى أن هذا القرار سياسى مائة بالمائة. كان وزير الداخلية الإسرائيلى قال فى مؤتمر فى مارس إنه يفكر فى إلغاء وضع الإقامة الخاص بالبرغوثي.

وقالت الوزارة اليوم الثلاثاء إن هناك أدلة على أن "محور حياة" البرغوثى فى الضفة الغربية، وليس فى إسرائيل، وإن إقامته قيد المراجعة.

وتعتبر إسرائيل حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على اسرائيل "بى دى إس"، التى تدعو لمقاطعة الدولة العبرية دوليا، مصدر خطر كبير عليها.

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