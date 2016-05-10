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الخارجية البريطانية ترحب بقطع القوات العراقية والبشمركة لامتداد داعش

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الخارجية البريطانية ترحب بقطع القوات العراقية والبشمركة لامتداد داعش الخارجية البريطانية ترحب بقطع القوات العراقية والبشمركة لامتداد داعش
رحبت وزارة الخارجية البريطانية، بسيطرة القوات العراقية وقوات البشمركة على خط الامتداد الرئيسى بين الموصل والرقة وهو ما يمكنهم من قطع الامدادات على داعش.

وقالت الخارجية البريطانية فى سلسلة تدوينات عبر حسابها الرسمى بتويتر، "‏استطاعت القوات العراقية وقوات البشمركة السيطرة على خط الإمداد الرئيسى بين الموصل والرقة لقطع إمدادات داعش".

وأكدت الخارجية على ظهور جماعات مناهضة لداعش فى ظل الإرهاب، الذى يمارسونه ‏فغردت "بدأت جماعات مناهضة لداعش تتشكل بعد أن أصبحت الحياة فى ظله لا تطاق واعتدت جماعة كهذه على دورية داعش فى دير الزور".

داعش - الخارجية البريطانية (1)

داعش - الخارجية البريطانية (2)


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