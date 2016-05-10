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دراسة: تناول المشروبات الدايت خلال الحمل يعرض الجنين للسمنة وتسوس الأسنان

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دراسة: تناول المشروبات الدايت خلال الحمل يعرض الجنين للسمنة وتسوس الأسنان دراسة: تناول المشروبات الدايت خلال الحمل يعرض الجنين للسمنة وتسوس الأسنان
"مبروك إنتى حامل" أجمل عبارة تتمنى كل سيدة أن تسمعها، وتنتظر الفتيات المتزوجات هذه اللحظة بفارغ الصبر حتى تحين ساعة ولادة طفلها، وفى ظل هذه الأحلام الوردية السعيدة، تحرص السيدة الحامل على أن تسلح نفسها بكل المعلومات الطبية اللازمة كى تحافظ على الأمانة التى أودعها الله داخل رحمها حتى تحل على عالمنا بسلام ودون مشاكل.

وفى هذا السياق، كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة مانيتوبا الكندية عن بعض الممارسات الخاطئة التى تقع فيها الكثير من السيدات الحوامل وتعرض صحة الأجنة للخطر، حيث أشارت أن تناول المشروبات الغازية الدايت يوميا خلال فترة الحمل يرفع فرص إصابة الأجنة بفرط الوزن بمعدل الضعف خلال مراحل عمرية لاحقة.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين أن المحليات الصناعية الموجودة داخل المشروبات الدايت هى المسئولة عن ذلك، ولكن لم يتم التوصل إلى السبب وراء ذلك، وكما ثبت أيضا أنها تتسبب فى إصابة الأطفال بتسوس الأسنان.

ويتسبب فرط الوزن والسمنة فى العديد من المشاكل الصحية على المدى البعيد، حيث يرفعان خطر الإصابة بمرض السكر وأمراض القلب وسرطان الأمعاء والعديد من المشاكل الصحية الأخرى، ولم تتوقف المخاطر الصحية على تناول المشروبات الغازية الدايت فقط، بل ثبت أن تناول مشروبات القهوة والشاى المحلاة بالسكر الصناعى تعرض الأجنة للمخاطر الصحية ذاتها.

وأضاف الباحثون أن تناول المياه يعد هو الوسيلة الأفضل لترطيب أجسام السيدات الحوامل وحمايتها من الجفاف، ونشرت هذه النتائج بمجلة "JAMA Paediatrics" خلال شهر مايو الجارى.

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