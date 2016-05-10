تقرير طبى يكشف تأثير "الكحل" على الأجنة أهمها تسمم الدم

أصبحت مستحضرات التجميل جزءا روتينيا فى حياة المرأة اليومية، وعلى رأس هذه المستحضرات "الكحل"، حيث تستخدمه النساء سواء صباحا عند خروجها للعمل أو ليلا لحضور المناسبات.

وهناك أنواع من الكحل غير الطبيعية والتى يتم صناعته غالباً من طحن حجر يحتوى على الرصاص كمادة أساسية وهنا تأتى المشكلة، فى هذا النوع من الكحل يحتوى غالباً على كميات كبيرة من الرصاص، تصل أحيانا نسبة الرصاص فى الكحل إلى 50% تقريبا فأكثر وعادة ما يكون فى صورة كبريتيد الرصاص، ويحتوى أيضاً على مواد أخرى مثل الألمونيوم، الزرنيخ، الكاربون، الحدديد، الزنك وأيضاً الكافور والمانثول.

المفاجأة التى كشفها تقرير نشره موقع "بيت بدون سرطان" التابع لمستشفى 57357، أن مخاطر التعرض للرصاص لا تقع فقط على المرأة التى تستخدم "الكحل" فقط بل يصل خطورتها على أطفالها أيضا، حيث علمت منظمة الغذاء والدواء العالمية من الحالات الأخيرة من التسمم بالرصاص من الأطفال الرضع لأمهات يضعن كحلا يكون لديهم نسب عالية من الرصاص فى الدم.

وأكد التقرير أن دراسات عدة أثبتت أن الآثار التى تحدث عند التعرض لكميات كبيرة من الرصاص هى الأنيميا، مشاكل فى الكلى وأيضاً ضرر فى الجهاز العصبى، أما التعرض إلى كميات صغيرة نسبياً من الرصاص لمدة طويلة قد يؤدى إلى مشاكل فى التعلم وأيضاً مشاكل فى السلوك وهذا وفقاً لمنظمة الغذاء والدواء العالمية عن التعرض للرصاص.

ولتجنب تعرض الأطفال للرصاص بسهولة يجب على كل أم تجنب استخدام منتجات تحتوى على الكحل (المحتوى على الرصاص) سواء للأطفال أو لأنفسهن.

نصائح عند استخدام مستحضرات التجميل الخاصة بالعين:

>- تأكدى دائماً من محتويات مستحضرات التجميل خاصةً المستخدمة للعين والتأكد أنها موضحة على المستحضر وليست مجهولة الهوية.

- البقاء بعيداً عن الكحل المكون من الرصاص حيث جاءت تقارير وأبحاث عديدة تربط بين الكحل والتسمم بالرصاص فى الأطفال غير مصرح باستخدام هذا الكحل فى الولايات المتحدة الأمريكية كما منعت منظمة الغذاء والدواء العالمية باستخدامه فى مستحضرات العين.

- الحفاظ على مستحضرات العين نظيفة فهى آمنة عند شرائها ولكن سوء الاستخدام قد يسمح لنمو البكتيريا والفطريات لذلك يجب الحفاظ عليها مغلقة بعد استخدامها وعدم مشاركتها مع الغير حتى مع أقرب الناس.

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