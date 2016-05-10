تجديد حبس شريف الروبي المتحدث باسم حركة 6 أبريل..15يومًا

مراسل«ONA»:

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة الكلية، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس شريف الروبى المتحدث باسم حركة 6 أبريل، وعدلى محمد، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية.

ونسبت النيابة للمتهمين، الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، والانضمام إلى جماعة إرهابية، بهدف التحريض ضد نظام الحكم، والتحالف مع جماعة الإخوان، وعقد اجتماعات على مقهى “الدار” بالجيزة.

كما وجهت النيابة للمتهمين، الدعوة للتجمهر والتظاهر والمشاركة فى أحداث 25 أبريل، اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ونشر أخبارا كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعى تهدف لتكدير السلم والأمن العام.