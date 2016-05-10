«قلاش» يرفض التعليق على مذكرة الداخلية المرسلة للبرلمان: سنناقشها مع لجنة الإعلام

رفض يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، التعليق على المذكرة التى صدرت من وزارة الداخلية بشأن أزمتها مع نقابة الصحفيين، والمُرْسَلَة إلى لجنة الإعلام بالبرلمان، نظرًا لعدم اطلاعه عليها حتى الآن.

وأشار قلاش، فى تصريحاتٍ صحغيه إلى أنه من المقرر مناقشة المذكرة مع وفد لجنة الإعلام الذى سيزور النقابة فى تمام الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، بالإضافة إلى بَحْث تطورات الأزمة.

كانت وزارة الداخلية قد أرسلت إلى البرلمان مذكرة حول التحقيقات مع الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا “تحت التمرين” والتى صدرت من قسم ثانى شبرا الخيمة بعنوان “مذكرة بشأن القضية رقم 4016 لسنة 2016، وضمت أسماء 9 متهمين من بينهم عمرو بدر، ومحمود السقا، ومالك عدلى، وتضمنت المذكرة التهم الموجهة إليهم، مع احترامها الكامل لكل مؤسسات الدولة والنقابات المهنية والعمالية.