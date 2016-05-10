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خبر في الجول – مفاوضات بين الزمالك وعمرو طارق

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خبر في الجول – مفاوضات بين الزمالك وعمرو طارق خبر في الجول – مفاوضات بين الزمالك وعمرو طارق

بدأ مسؤولون في نادي الزمالك في فتح خط مفاوضات مع مدافع ريال بيتيس الإسباني عمرو طارق، حسبما علم FilGoal.com.

وكانت إعارة طارق لكولمبوس كرو الأمريكي قد انتهت مؤخرا، وعاد لناديه الإسباني، الذي يرتبط بعقد معه لـ2019.

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ويأمل مسؤولو الزمالك في استغناء صاحب المركز الـ14 في الدوري الإسباني عن طارق من أجل إتمام الصفقة دون الاضطرار لدفع أموال لريال بيتيس.

ولكن حتى الوقت الحالي، مازالت المفاوضات في مراحلها الأولى.

وكان FilGoal.com قد أشار من قبل لوجود اهتمام من الأهلي والزمالك بخدمات لاعب الجونة السابق.

ولم يشارك طارق سوى مرة واحدة مع فريقه الأمريكي قبل انتهاء الإعارة.

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