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أحمد موسى وسيد علي وحساسين ينضمون لقائمة «اسمحلي» لمفيد فوزي في رمضان

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أحمد موسى وسيد علي وحساسين ينضمون لقائمة «اسمحلي» لمفيد فوزي في رمضان أحمد موسى وسيد علي وحساسين ينضمون لقائمة «اسمحلي» لمفيد فوزي في رمضان

كتبت- إنجي لطفي

سجل الإعلامي مفيد فوزي حلقات مع مجموعة من الإعلاميين في برنامجه ” اسمحلي” والمقرر عرضه في شهر رمضان، حيث سجل مع الإعلامي أحمد موسى، وسيد على، ودكتور سعيد حساسين، والإعلامية أماني الخياط.

وكان الإعلامي مفيد فوزي كان قد سجل مع الإعلاميين جابر القرموطي مقدم برنامج ” مانشيت” على ONTV، المسلماني مقدم برنامج ” الطبعة الأولى” على دريم. ومن المعروف أن البرنامج يسجل في إحدى استديوهات قناة CBC، حيث يوجد اتفاق مبدئي بين الطرفين وهما القناة وفريق البرنامج على العرض على شاشة القناة لكن البرنامج لم يأخذ خطواته النهائية.

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