أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - صلوات البصخة المقدسة ليلة الثلاثاء والصلاة على الشهيد فادي رمسيس بكنيسة مارجرجس -
الداخلية تكشف مفاجأة قبل حدوث انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محمود بدر: نواب «النور» غابوا عن جلسة مناقشة الأحداث الإرهابية -
عبد العال لـ«النواب»: لا وقت للتعليق على الأحداث.. لدينا تشريعات هامة -
محافظ الغربية يزور مصابي تفجير مارجرجس بمستشفيات الجامعة -
رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية -
علي عبدالعال: «الطوارئ» تطبق على الإعلام والصحافة.. وتطبيق القانون على المخالف -
نائبة: مناهج الأزهر قنابل موقوتة.. وعبد العال: التعليم بالكامل بحاجة لتنقية -
صور| محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن يقدمان العزاء للأنبا بيشوي -
البرلمان يوافق علي مشروع تعديل الإجراءات الجنائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

غدًا.. إدوارد وأبطال «حب على نظافة» ضيوف عمرو الليثي في «بوضوح»

Google+ Print
غدًا.. إدوارد وأبطال «حب على نظافة» ضيوف عمرو الليثي في «بوضوح» غدًا.. إدوارد وأبطال «حب على نظافة» ضيوف عمرو الليثي في «بوضوح»

الإعلامي الدكتور عمرو الليثي – أرشيفية

كتبت – إنجي لطفي

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، نجوم وأبطال مسرحية ” حب على نظافة”، في حوار فني شيق.

ويحضر اللقاء، الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين.

ويتناول الحوار، كشف أسرار تُذاع لأول مرة عن كواليس المسرحية، وأسباب تسميتها، ودور النجم إدوارد، والمواقف الطريفة بين نجوم العمل، ولا سيما بين إدوارد وإيمان السيد .

كما يتطرق الحوار إلى رؤية المخرج شريف حلمي، في هذا المزيج بين النجوم الشباب، وكيف تم اختيارهم.

مسرحية “حب على نظافة”، من بطولة إيمان السيد، ميار الغيطي، إيناس شيحة، وغيرهم من الممثلين، ومن تأليف وإخراج شريف حلمي.

تذاع الحلقة غدًا الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً، على شاشة “الحياة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا