غدًا.. إدوارد وأبطال «حب على نظافة» ضيوف عمرو الليثي في «بوضوح»

كتبت – إنجي لطفي

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، نجوم وأبطال مسرحية ” حب على نظافة”، في حوار فني شيق.

ويحضر اللقاء، الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين.

ويتناول الحوار، كشف أسرار تُذاع لأول مرة عن كواليس المسرحية، وأسباب تسميتها، ودور النجم إدوارد، والمواقف الطريفة بين نجوم العمل، ولا سيما بين إدوارد وإيمان السيد .

كما يتطرق الحوار إلى رؤية المخرج شريف حلمي، في هذا المزيج بين النجوم الشباب، وكيف تم اختيارهم.

مسرحية “حب على نظافة”، من بطولة إيمان السيد، ميار الغيطي، إيناس شيحة، وغيرهم من الممثلين، ومن تأليف وإخراج شريف حلمي.

تذاع الحلقة غدًا الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً، على شاشة “الحياة.