أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - صلوات البصخة المقدسة ليلة الثلاثاء والصلاة على الشهيد فادي رمسيس بكنيسة مارجرجس -
الداخلية تكشف مفاجأة قبل حدوث انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محمود بدر: نواب «النور» غابوا عن جلسة مناقشة الأحداث الإرهابية -
عبد العال لـ«النواب»: لا وقت للتعليق على الأحداث.. لدينا تشريعات هامة -
محافظ الغربية يزور مصابي تفجير مارجرجس بمستشفيات الجامعة -
رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية -
علي عبدالعال: «الطوارئ» تطبق على الإعلام والصحافة.. وتطبيق القانون على المخالف -
نائبة: مناهج الأزهر قنابل موقوتة.. وعبد العال: التعليم بالكامل بحاجة لتنقية -
صور| محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن يقدمان العزاء للأنبا بيشوي -
البرلمان يوافق علي مشروع تعديل الإجراءات الجنائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

نائب عن حريق «الرويعي» : غياب القواعد الهندسية ووسائل الحماية المدنية أحد أسباب الكارثة

Google+ Print
نائب عن حريق «الرويعي» : غياب القواعد الهندسية ووسائل الحماية المدنية أحد أسباب الكارثة نائب عن حريق «الرويعي» : غياب القواعد الهندسية ووسائل الحماية المدنية أحد أسباب الكارثة

النائب محمد عبد الغني

قال الدكتور مهندس محمد عبد الغني عضو مجلس النواب المستقل، الثلاثاء، إن حادث حريق  شارع الرويعي بمنطقة العتبة أطلق ناقوس الخطر ولفت انتباهنا إلى غياب القواعد الهندسية في كافة الأسواق الكبري في من حيث قواعد الحماية المدنية وتوفير حنفيات الحريق وتوفير الطرق  اللازمة لدخول وسائل مكافحة الحرائق.

وأشار عبد الغني، في تصريح صحفي اليوم، إلى أن عدم تنظيم الإجراءات الخاصة بالتراخيص وتوحيدها سواء للمحلات أو المنشآت السياحية التي تسببت في حدوث الحريق وانتشاره كما أن قواعد التخزين والحماية غير متوفرة .

وأكد النائب البرلماني، أن سبل تجنب تلك الكوارث مستقبلا تتطلب ضرورة عمل إعادة تقييم فوري للمنشآت الواقعة في موقع الحريق وإعادة تخطيط السوق وتوفير سبل الحماية المدنية اللازمة وتوحيد معايير تقييم المنشآت السياحية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش

ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش

رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية

رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية

زواج مصري بقرار جمهوري وموافقة السيسي شخصياً عليه ونشره في الجريدة الرسمية

زواج مصري بقرار جمهوري وموافقة السيسي شخصياً عليه ونشره في الجريدة الرسمية

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش