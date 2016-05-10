نائب عن حريق «الرويعي» : غياب القواعد الهندسية ووسائل الحماية المدنية أحد أسباب الكارثة

قال الدكتور مهندس محمد عبد الغني عضو مجلس النواب المستقل، الثلاثاء، إن حادث حريق شارع الرويعي بمنطقة العتبة أطلق ناقوس الخطر ولفت انتباهنا إلى غياب القواعد الهندسية في كافة الأسواق الكبري في مصر من حيث قواعد الحماية المدنية وتوفير حنفيات الحريق وتوفير الطرق اللازمة لدخول وسائل مكافحة الحرائق.

وأشار عبد الغني، في تصريح صحفي اليوم، إلى أن عدم تنظيم الإجراءات الخاصة بالتراخيص وتوحيدها سواء للمحلات أو المنشآت السياحية التي تسببت في حدوث الحريق وانتشاره كما أن قواعد التخزين والحماية غير متوفرة .

وأكد النائب البرلماني، أن سبل تجنب تلك الكوارث مستقبلا تتطلب ضرورة عمل إعادة تقييم فوري للمنشآت الواقعة في موقع الحريق وإعادة تخطيط السوق وتوفير سبل الحماية المدنية اللازمة وتوحيد معايير تقييم المنشآت السياحية.