أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - صلوات البصخة المقدسة ليلة الثلاثاء والصلاة على الشهيد فادي رمسيس بكنيسة مارجرجس -
الداخلية تكشف مفاجأة قبل حدوث انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محمود بدر: نواب «النور» غابوا عن جلسة مناقشة الأحداث الإرهابية -
عبد العال لـ«النواب»: لا وقت للتعليق على الأحداث.. لدينا تشريعات هامة -
محافظ الغربية يزور مصابي تفجير مارجرجس بمستشفيات الجامعة -
رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية -
علي عبدالعال: «الطوارئ» تطبق على الإعلام والصحافة.. وتطبيق القانون على المخالف -
نائبة: مناهج الأزهر قنابل موقوتة.. وعبد العال: التعليم بالكامل بحاجة لتنقية -
صور| محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن يقدمان العزاء للأنبا بيشوي -
البرلمان يوافق علي مشروع تعديل الإجراءات الجنائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تحرير 372 محضرًا وإزالة مرافق بحي شرق أسيوط

Google+ Print
تحرير 372 محضرًا وإزالة مرافق بحي شرق أسيوط تحرير 372 محضرًا وإزالة مرافق بحي شرق أسيوط

10 مايو 2016 | 1:29 مساءً

 

صورة أرشيفية

مراسل«ONA»:
> تمكنت شرطة المرافق بأسيوط، بالتنسيق مع إدارة مباحث والمرور ومسئولي الإشغالات بتحرير وتنفيذ 372 محضرًا وقرار إزالة مرافق بحي شرق مدينة أسيوط .
> وقال العقيد طارق حسين، رئيس قسم المرافق بأسيوط، إنه تم تحرير تلك القضايا خلال حملات المرافق التي تم تنفيذها بشوارع (النميس، الجمهورية، كورنيش النيل، الحكمدار، محمود رشوان، عدلي يكن، جودة الأسدي، الجلاء، النيل، سوق الباعة الجائلين، التحكم المركزي، الهلالي)، مؤكدًا مواصلة الحملات بالشوارع الرئيسية والميادين بالمحافظة لتسيير حركة المارة والسيارات.
> وأكد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، علي أهمية استمرار حملات اليوم الواحد بصفة دورية وبانتظام لإزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة وإيجاد سيولة مرورية في شوارع المحافظة وشدد محافظ أسيوط على إزالة كافة العقبات التي تعوق حركة المرور وتعمل على حدوث تزاحم في الشوارع والميادين، لافتا إلى أن الرصيف من حق المارة.
> وأوضح رئيس قسم شرطة المرافق بأسيوط، أنه تم تحرير 33 محضر إشغال طريق ومحلات عامة، وتنفيذ 853حالة إزالة وغلق إداري من فرش خضار وحاجز حديدي، وأسمنتي وتند وقماش وصاج وعربات خشب وكارو وفاترين مضيفا إلى أنه تم التحفظ على 175 من المضبوطات لهذه المخالفات مابين (موازين كفة، ترابيزات، حوامل حديد، كراسي) وغيره

 

2016-05-10

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات

التموين تعتمد على شركات الاتصالات لتركيب وصيانة مواقعها بالمحافظات

التموين تعتمد على شركات الاتصالات لتركيب وصيانة مواقعها بالمحافظات