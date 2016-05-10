تحرير 372 محضرًا وإزالة مرافق بحي شرق أسيوط

مراسل«ONA»:

> تمكنت شرطة المرافق بأسيوط، بالتنسيق مع إدارة مباحث التموين والمرور ومسئولي الإشغالات بتحرير وتنفيذ 372 محضرًا وقرار إزالة مرافق بحي شرق مدينة أسيوط .

> وقال العقيد طارق حسين، رئيس قسم المرافق بأسيوط، إنه تم تحرير تلك القضايا خلال حملات المرافق التي تم تنفيذها بشوارع (النميس، الجمهورية، كورنيش النيل، الحكمدار، محمود رشوان، عدلي يكن، جودة الأسدي، الجلاء، النيل، سوق الباعة الجائلين، التحكم المركزي، الهلالي)، مؤكدًا مواصلة الحملات بالشوارع الرئيسية والميادين بالمحافظة لتسيير حركة المارة والسيارات.

> وأكد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، علي أهمية استمرار حملات اليوم الواحد بصفة دورية وبانتظام لإزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة وإيجاد سيولة مرورية في شوارع المحافظة وشدد محافظ أسيوط على إزالة كافة العقبات التي تعوق حركة المرور وتعمل على حدوث تزاحم في الشوارع والميادين، لافتا إلى أن الرصيف من حق المارة.

> وأوضح رئيس قسم شرطة المرافق بأسيوط، أنه تم تحرير 33 محضر إشغال طريق ومحلات عامة، وتنفيذ 853حالة إزالة وغلق إداري من فرش خضار وحاجز حديدي، وأسمنتي وتند وقماش وصاج وعربات خشب وكارو وفاترين مضيفا إلى أنه تم التحفظ على 175 من المضبوطات لهذه المخالفات مابين (موازين كفة، ترابيزات، حوامل حديد، كراسي) وغيره