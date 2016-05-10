السيطرة على حريق في محلات للإطارات بـأبوظبي

سيطرت فرق الدفاع المدني والتدخل السريع بأبوظبي، صباح اليوم "الثلاثاء" على حريق شبّ بمستودع ومحلات للإطارات وتزيين السيارات في منطقة "مصفح الصناعية"، دون وقوع خسائر في الارواح.

وأشرف اللواء جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، ميدانياً على عملية الإطفاء.

وأوضح العقيد عبدالله راشد الزعابي، مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي بالإنابة، أنه فور تلقي البلاغ من غرفة العمليات، في الساعة السادسة والنصف صباحاً ، تحركت أربع فرق من مركز الدفاع المدني، من " مصفح 14 "و "33" و"المقطع "والتدخل السريع في مدينة محمد بن زايد، وسيارات الاسعاف، إلى موقع الحريق ، وباشرت مهامها في إطفائه والحيلولة دون امتداده.

وأضاف أنه وبحسب المعاينات، صنف الحريق بالمتوسط، لافتاً إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابساته وأسبابه، مشدداً على ضرورة الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية في المباني، واتباعها في مختلف المنشآت التجاري.

وشاركت إدارتي "الدعم الجوي" و"جناح الجو" ، بنقل الصورة الحية لدعم متخذ القرار في الميدان، والوقوف على الاوضاع اللوجستية وتوزيع الموارد، فيما قامت دوريات المرور بتنظيم حركة السير