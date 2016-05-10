محمد بن راشد يتفقد الممشى الإعلامي في منتدى الإعلام العربي بدبي

تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الممشى الإعلامي المقام على هامش منتدى الإعلام العربي في دورته الخامسة عشرة والذي يقام على مساحة تقدر بنحو ستة آلاف متر مربع بزيادة قدرها 300% مقارنة بدورة العام الماضي.

وقد تجول سموه في أرجاء الممشى يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم .. واستمع الى شرح كامل قدمته سعادة منى غانم المري المدير العام للمكتب الاعلامي لحكومة دبي رئيسة نادي دبي للصحافة التي اشارت الى ان الممشى يضم بين جنباته ورش عمل لجهات إعلامية عربية وعالمية منها قناة العربية الإخبارية ووكالة رويترز وبلومبرغ ومنصات الكترونية لـ "غوغل" و "يوتيوب" و"تويتر" و"فيس بوك" وورشة أخرى ذات طابع علمي يقدمها "مركز محمد بن راشد للفضاء".

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