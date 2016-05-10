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تحرير 15 قضية تموينية بأسيوط في يوم واحد

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تحرير 15 قضية تموينية بأسيوط في يوم واحد تحرير 15 قضية تموينية بأسيوط في يوم واحد

10 مايو 2016 | 1:13 مساءً

 

صورة أرشيفية

مراسل«ONA»:
> تمكنت مباحث بمحافظة أسيوط، من تحرير 15 قضية تموينية متنوعة ، خلال يوم واحد فقط .
> قال صالح عبد الله وكيل وزارة التموين بأسيوط، إن الحملات مستمرة بناءًا على تعليمات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، بتكثيف الجهود ومداومة المرور المستمر على الأسواق والمحلات العامة لتنقيتها من السلع الفاسدة والغير صالحة للإستهلاك الآدمى.
> و أوضح عبد الله في تصريح صحفي ، أن المحاضر التي تم تحريرها، تضمنت محاضر ما بين إدارة محل هواتف محمولة بدون ترخيص، وعرض سلع مستوردة بدون مستندات دالة على الحيازة، ومخالفة قانون حماية المستهلك بعدم تقديم فواتير لمبيعات الهواتف المحمولة والتلاعب فى النظام الخاص بصرف المواد التموينية، وصرف زيت عباد مخالف السعر الحقيقى وإدارة مخابز بدون ترخيص وبيع بأزيد من السعر المحدد وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات .

2016-05-10

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أونا

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