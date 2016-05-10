الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الأسبوع المقبل والعظمى بالقاهرة 43

أكد وحيد سعودى، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، أن الحرارة ستشهد ارتفاعا شديدا الأسبوع المقبل على كافة الأنحاء، حيث ستصل الحرارة العظمى على القاهرة ومحافظات الدلتا لـ 43 درجة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>الأرصاد: طقس اليوم حار على القاهرة والعظمى 33 درجة
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>الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة بدءا من الغد.. والعظمى فى القاهرة 35
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وأضاف وحيد سعودى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء كما ستصل الحرارة على محافظات الصعيد نهارا لـ45 درجة كاملة.
>الأرصاد: طقس اليوم حار على القاهرة والعظمى 33 درجة
>
>الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة بدءا من الغد.. والعظمى فى القاهرة 35
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