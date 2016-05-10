أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - صلوات البصخة المقدسة ليلة الثلاثاء والصلاة على الشهيد فادي رمسيس بكنيسة مارجرجس -
الداخلية تكشف مفاجأة قبل حدوث انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محمود بدر: نواب «النور» غابوا عن جلسة مناقشة الأحداث الإرهابية -
عبد العال لـ«النواب»: لا وقت للتعليق على الأحداث.. لدينا تشريعات هامة -
محافظ الغربية يزور مصابي تفجير مارجرجس بمستشفيات الجامعة -
رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية -
علي عبدالعال: «الطوارئ» تطبق على الإعلام والصحافة.. وتطبيق القانون على المخالف -
نائبة: مناهج الأزهر قنابل موقوتة.. وعبد العال: التعليم بالكامل بحاجة لتنقية -
صور| محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن يقدمان العزاء للأنبا بيشوي -
البرلمان يوافق علي مشروع تعديل الإجراءات الجنائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الأسبوع المقبل والعظمى بالقاهرة 43

Google+ Print
الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الأسبوع المقبل والعظمى بالقاهرة 43 الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الأسبوع المقبل والعظمى بالقاهرة 43
أكد وحيد سعودى، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، أن الحرارة ستشهد ارتفاعا شديدا الأسبوع المقبل على كافة الأنحاء، حيث ستصل الحرارة العظمى على القاهرة ومحافظات الدلتا لـ 43 درجة.

وأضاف وحيد سعودى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء كما ستصل الحرارة على محافظات الصعيد نهارا لـ45 درجة كاملة.


>الأرصاد: طقس اليوم حار على القاهرة والعظمى 33 درجة
>
>الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة بدءا من الغد.. والعظمى فى القاهرة 35
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365