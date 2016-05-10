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تهريب لحوم فاسدة من رئاسة حى بولاق الدكرور لبيعها بالأسواق بعد ضبطها

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تهريب لحوم فاسدة من رئاسة حى بولاق الدكرور لبيعها بالأسواق بعد ضبطها تهريب لحوم فاسدة من رئاسة حى بولاق الدكرور لبيعها بالأسواق بعد ضبطها
كشف اللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة للأحياء، أن المحافظة بدأت التحقيق فى واقعة اختفاء ضبطية لحوم فاسدة، من داخل رئاسة حى بولاق الدكرور، بعد قيام إدراة الإشغالات بضبطها وتحرير محاضر للمخالفين.

وقال الهراس فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع": نتوقع أن هذه اللحوم تم تهريبها لبيعها بمقابل مادى، قائلا" لسه بنشوف الموضوع ومين المتورطين فيه لمحاسبتهم"، مضيفا أنه سيتم تحويل القائمين على تلك الضبطية للتحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة ومحاسبة المسئولين.

وكان رئيس حى بولاق الدكرور، نفى ما ردده مسئولون بمديرية الطب البيطرى بمحافظة الجيزة، عن اختفاء ضبطية لحوم فاسدة من الحى بعد ضبط سيارة بالشارع تحمل تلك اللحوم، وتبادل مسؤلو الصحة والحى والطب البيطرى بالمحافظة الاتهامات حول اختفاء هذه الضبطية.

رئيس حى"بولاق الدكرور" يكشف حقيقة اختفاء ضبطيات لحوم فاسدة
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