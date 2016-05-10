القبض على عاطل وهروب آخر أطلقا النار تجاه كافيتريا وأصابا فردى أمن بالعجوزة

ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بإطلاق النار تجاه كافتريا بالعجوزة، بالاشتراك مع صديقه الهارب، بسبب خلافات مع مدير الكافتريا، ما أسفر عن إصابة فردى أمن، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقى المقدم أحمد الوليلى رئيس مباحث العجوزة، بلاغا يفيد بإطلاق عاطلين النار تجاه كافتريا.

وبإجراء التحريات، تبين أن المتهمين أطلقا الأعيرة النارية تجاه المكان وفرا هاربين، بسبب خلاف مع مدير الكافتريا، لعدم السماح لهما بالدخول، ما أسفر عن إصابة اثنين من أفراد الأمن.

وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبط أحدهما، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم إخطار النيابة للتحقيق.

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