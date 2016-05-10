صاحب ورشة إصلاح أجهزة يسرق مشغولات ذهبية أثناء إصلاح غسالة فى شقة بالزاوية

نجح رجال مباحث الزاوية الحمراء فى كشف ملابسات واقعة سرقة مشغولات ذهبية من مسكّن ربة منزل، وتبين أن صاحب ورشة تصليح أجهزة كهربائية بالعقار وراء مغافلة ربة المنزل أثناء إصلاح الأجهزة لها، وسرق المشغولات الذهبية، فتم ضبطه وإعادة المسروقات للمجنى عليها.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا من هند خ ع 30 سنة ربة منزل، باكتشافها سرقة مشغولات ذهبية ( 6 غوايش، 3 خاتم، حلق، دبلة) من داخل مسكنها، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

ومن خلال المعاينة تبين سلامة جميع منافذ الشقة، وعدم وجود بعثرة بمحتوياتها، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة إسلام 25 سنة صاحب ورشة لتصنيع الأجهزة الكهربائية كائنة بذات العقار سكن المبلغة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أنه نظرا لمروره بضائقة مالية استغل تردده على مسكن المجنى عليها لإصلاح الغسالة، وتمكن من مغافلتها والاستيلاء على المسروقات، وتم بإرشاده ضبط المسروقات بمسكنه، وبعرض المسروقات على المجنى عليها تعرفت عليها واتهمته بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4501 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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