مكافحة المخدرات تضبط عاطلين قبل ترويجهما 4 كيلو حشيش بالقاهرة

تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات من ضبط "هانى س ع" 31 سنة عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 227 لسنة 2009م باب الشعرية "سلاح بدون ترخيص"، والذى تخصص فى مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذا من منطقة سكنه مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبتفتيشه تم ضبط وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 2.500 كيلو جرام، ومبلغ 820 جنيها وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2002 لسنة 2016م جنح منشأة ناصر وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتمكنوا من ضبط "فرج ا ف" 28 سنة عاطل ومقيم الشرابية والسابق اتهامه فى 2 قضية آخرهما 7763 لسنة 2014م الشرابية "مخدرات" أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 1.500 كيلو جرام ومبلغ 110 جنيهات، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4504 لسنة 2016م جنح الزاوية الحمراء وتولت النيابة العامة التحقيق.

سقوط تاجر سمك بحوزته 37 طربة حشيش بالبدرشين