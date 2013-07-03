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ما أسباب آلام الخصية المتكررة؟

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ما أسباب آلام الخصية المتكررة؟ ما أسباب آلام الخصية المتكررة؟

أرسل قارئ يقول: أنا شاب عمرى 26 عاما أعانى منذ فترة ألما بسيطا فى الخصية اليسرى مع العلم أنى لدى خصية واحدة فقط، وقد أجريت فحصا وتناولت مضادا حيويا لفترة، وبالفعل اختفى الألم ولكنه سرعان ما عاد مرة أخرى، فما سبب هذا الألم ولما لا ينتهى وهل يجب أن أخضع للعلاج بالمضاد الحيوى مرة أخرى؟

يجيب عن هذا السؤال الدكتور حامد عبد الله أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم جامعة القاهرة قائلا: بالنسبة للحالات التى تولد بخصية واحدة فتعتبر الحالات التى لا يجب إهمال أى عرض يظهر عليها مهما كان بسيطا.

أما بالنسبة لحالة القارئ وهى تكرار أو عودة ألم الخصية بعد تناول المضاد الحيوى فيجب النظر للحالة بنوع من الاهتمام ووضع جميع الاحتمالات ولعل من أهم تلك الاحتمالات هو حالة التواء الحبل المنوى حول الخصية وهو ما يمكن أن يؤدى إلى ضمورها بشكل مفاجئ ويعتبر الألم البسيط المتكرر من فترة إلى أخرى من أهم الأعراض المصاحبة لتلك الحالة لذا ننصح الشاب بضرورة إجراء إشعة دوبلكس للتأكد من عدم وجود تلك الحالة.

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