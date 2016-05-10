ضبط 462 متسللًا و67 بندقية خرطوش و13 جوال خام ذهب وكمية من المخدرات بسيناء

تمكنت قوات حرس الحدود فى نطاق الجيش الثانى الميداني بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين، من اكتشاف وتدمير فتحة نفق جديدة على الشريط الحدودي بشمال سيناء بالإضافة إلى ضبط عدد (25) لفافة لنبات البانجو المخدر بإجمالى وزن (20) كجم ولفافة لمادة الأفيون المخدر تزن (12) جرام.

وقال بيان للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، منذ قليل، إنه استمراراً لجهود قوات حرس الحدود فى توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية، وأنه في نطاق الجيش الثالث الميدانى تم ضبط عدد (8) عربة أنواع بمنطقة ( نفق الشهيد / أحمد حمدى ) عثر بداخلهم على عدد (41) لفافة لنبات البانجو المخدر بإجمالى وزن (64) كجم وعدد (6) قطعة لجوهر الحشيش المخدر بإجمالى وزن (1200) جرام وعدد (3) قرص لجوهر الهيروين المخدر بإجمالى وزن (750) جرام وعدد (11) برطمان و(5) لفافة لجوهر الأفيون المخدر بإجمالى وزن (9.5) كجم كما تم ضبط مبلغ مالى وقدره (550490) جنيه مخبأين فى أحد العربات المستخدمة فى أعمال التهريب وتجارة المخدرات وفى منطقة ( رأس سدر ) كما تم ضبط عدد (19) جوال بداخلهم عدد (458) لفافة لنبات البانجو المخدر بإجمالى وزن (916) كجم .

> وأضاف البيان أنه في نطاق المنطقة الغربية العسكرية وبمنطقة السلوم تم ضبط عدد (115) فرد من جنسيات مختلفة خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية وضبط عدد (6) جوال بداخلهم عدد (162000) قرص لعقار التامول المخدر وعدد (3) كجم من جوهر الحشيش المخدر وعدد (7) جوال بداخلهم عدد (67) بندقية خرطوش , وبمنطقة سيوة تمكنت قوات حرس الحدود بالتعاون مع القوات الجوية من تدمير عدد (6) عربة دفع رباعى بدون لوحات معدنية خلال عمليات التهريب وضبط عدد (2) عربة آخرين عثر بداخلهم على عدد (7690) قاروصة سجائر مسرطنة وهاتف ثريا، بالإضافة إلى ضبط عدد ( 21000) قاروصة سجائر مسرطنة بمنطقتى ( رأس الحكمة – مطروح ) .

> وفى نطاق المنطقة الشمالية العسكرية تم ضبط عدد (310) فرد من جنسيات مختلفة خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية بمناطق ( أبو قير – رشيد – الإسكندرية ) بالإضافة إلى ضبط عدد (5200) قاروصة سجائر مسرطنة بمنطقة العلمين .

> وفى نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية تم ضبط عربة نقل تحمل لوحات معدنية ليبية ومحمل عليها عربة 3/4 نقل وسيارة ملاكى بدون لوحات معدنية وكمية من قطع غيار السيارات غير خالصة الرسوم الجمركية وعدد (7) فرد جنسيات مختلفة من مستقليها، بالإضافة إلى ضبط عدد (37) فرد هجرة غير شرعية من جنسيات مختلفة وعدد (2) عربة بها عدد (13) جوال تحتوى على خام الذهب.

> وفى سياق متصل وفى إطار الجهود المبذولة لتخفيف العبء عن كاهل الأشقاء الفلسطينيين من سكان قطاع غزة ، قامت الأجهزة الأمنية والقطاعات المختصة بتنظيم دخول عدد (3609) عربة أنواع محملة بالبضائع والسلع المختلفة من منفذ كرم أبو سالم المنفذ الشرعى لدخول البضائع إلى قطاع غزة .