نائب برلماني يطرح مبادرة «إيد واحدة» لإنهاء أزمة الصحفيين والداخلية

مراسل «ONA»:

تقدم المستشار محمد سليم عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، إطلاق مبادرة “إيد واحدة” لإتمام المصالحة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية واغلاق هذا الملف للأبد .

وقال سليم، في تصريح صحفي اليوم، إن كلا المؤسستين لا يستطيع أحدهما أن يعمل بدون الآخر وكلاهما يكمل الآخر ويجب أن تتوقف التصريحات بين الطرفين حتى لا تتأزم الأمور أكثر من هذا .

وأضاف، أن الخلاف لن يصب فى مصلحة الوطن، بل في مصلحة أعدائه، مشددًا على ضرورة أن يعتذر كلا الطرفين للآخر حتى تنتهى الأزمة وتبدأ مرحلة المفاوضات، وإعطاء كل ذى حق حقه دون إحداث بلبلة ووقيعة بين فئات الشعب المصرى .

وأوضح العضو البرلماني، أن هناك تربص من بعض التيارات السياسية بمؤسسات الدولة، ومتاجرة بالخلافات الداخلية للدولة، لافتا إلى أن بعض القوى الخارجية استغلت هذه الأزمة بشكل سلبى وتم تصويرها على أن هناك قمع للحريات في مصرعلى خلاف الحقيقة .

وطالب سليم، رئيس الوزراء باستدعاء وزير الداخلية ونقيب الصحفيين فى اجتماع مغلق بعدها يعلن انتهاء الأزمة وإغلاق هذا الملف للأبد حفاظا على استقرار الوطن.