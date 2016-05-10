«البلتاجي» يتهم «الببلاوي» ووزير الداخلية الأسبق بقتل نجلته خلال نظر قضية «فض رابعه»

قال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، وأحد متهمي قضية “فض رابعة”، المتهم بها 739 متهمًا، إنه ” لا يعلم شيئًا عن وقائع القضية”، مضيفًا أن” تم إحالته بها دون إخطاره بها”، حسبما أفاد مراسلنا.

كما أضاف ” أنا ممنوع من الورقة والقلم ، كما أن المحامين ممنوعين عن الالتقاء بي، وأنا أرغب في إتاحة الفرصة لأهلي لزيارتي دون تعنت ، لكوني ممنوع من الالتقاء بهم منذ عام كامل”.

وقال القيادي الإخواني محمد البلتاجي، إن “المتهمين بالقضية ليسوا هم المسؤولين عن مقتل نجلته “أسماء البلتاجي” أثناء فض الاعتصام”.

وعقب “البلتاجي”، “لا أعرف غالبية المتهمين في القضية، ولكن من غير المعقول أنهم هم المسئولين عن مقتل ابنتي”، مضيفًا أنه “سبق وأن تقدمت ببلاغ للنيابة في هذا الشأن”.

وإتهم كلًا من:” اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق، الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء السابق، اللواء أسامة الصغير، مدير أمن القاهرة وقتها، إلى جانب قائد قوات العمليات الخاصة، بأنهم هم من قتلوا ابنتي”.

> ويأتي على رأس المتهمين في القضية عددًا من قيادات جماعة الإخوان، وفي مقدمتهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة ، إلى جانب “أسامة” نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، فيما تشمل قائمة المتهمين كذلك المصور الصحفي محمود شوكان.