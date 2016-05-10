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وزير دفاع إسبانيا يؤكد للسيسى تطلع بلاده للتعاون مع مصر عسكرياً وأمنياً

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وزير دفاع إسبانيا يؤكد للسيسى تطلع بلاده للتعاون مع مصر عسكرياً وأمنياً وزير دفاع إسبانيا يؤكد للسيسى تطلع بلاده للتعاون مع مصر عسكرياً وأمنياً

ووزير الدفاع الأسباني

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، بدرو مورينيس إولاته وزير دفاع مملكة اسبانيا، وذلك بحضور الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى السفير الاسباني بالقاهرة. وقال السفيرعلاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بوزير الدفاع الاسباني، مؤكداً على عُمق علاقات المودة والصداقة التي تجمع بين البلدين، لاسيما عقب زيارته الأخيرة لإسبانيا العام الماضي والتي وضعت أساساً جيداً لتعزيز التعاون بين الدولتين.

واكد الرئيس، حرص على الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتوثيقها في مختلف المجالات، ولاسيما في المجال العسكري. وأشار الرئيس، إلى أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين دول جنوب المتوسط وشماله، خاصةً في ضوء ما تتعرض له منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من تحديات وأزمات، مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة، فضلاً عن أهمية تعزيز التعاون والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وتبني استراتيجية شاملة لا تقتصر على الجوانب العسكرية والتدابير الأمنية، وإنما تشمل كذلك الأبعاد التنموية والاجتماعية والفكرية. وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الدفاع الاسباني أكد خلال اللقاء على دور مصر الرائد وثقلها السياسي والعسكري في منطقة الشرق الأوسط، معرباً عن تطلع بلاده لتعزيز علاقات التعاون مع مصر في كافة المجالات، ومن بينها المجال العسكري والأمني، أخذاً في الاعتبار ما يربط البلدين من علاقات تاريخية وأواصر صداقة وتعاون. وأعرب وزير دفاع اسبانيا عن تضامن بلاده مع مصر في حربها ضد الإرهاب، مؤكداً على أن اسبانيا تُدرك وتُقدر مدى الخطر الذي يمثله الإرهاب وضرورة العمل على مكافحته والقضاء على أسبابه. وأبدى الوزير الاسباني اتفاقه مع أهمية تعزيز التكاتف الدولي والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة. كما أكد تطلع بلاده واستعدادها لتعزيز التعاون مع مصر في جميع المجالات بما يساهم في دفع عملية التنمية بها. وأوضح “يوسف”، أنه تم خلال اللقاء مناقشة سُبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات الثنائية، بالإضافة إلى التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

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