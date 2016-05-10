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20 صندلاً صيفياً لأقدام لافتة!

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الثلاثاء 10-05-2016 03:12

نعمد في فصل الصيف إلى اختيار تصاميم الأحذية التي توفّر لنا الأناقة والراحة، فيكون خيارنا الأول والأساسي الصنادل بأشكالها وأنواعها المختلفة، التي تتناسب مع مختلف إطلالاتها، ابتداءً من سروال الجينز، وانتهاءً بفستان السهرة.
وفي هذا الموسم، شاهدنا تصاميم رائعة ومبتكرة من تصاميم الصندل الصيفي.

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وقد قدمت لنا دور الأزياء العالمية مجموعة كبيرة ومتنوّعة جداً من الصنادل، سواء أكانت من دون كعب للمشاوير الصباحية، أو ذات الكعب العالي للمشاوير المسائية الراقية.
وستجد أيّ سيدة ما تبحث عنه ضمن الخيارات الكبيرة والواسعة، لأن بعض التصاميم كانت كلاسيكية وأنيقة، كالتي رأيناها لدى: "جيمي شو" Jimmy Choo، و"توك فورد" Tom Ford، و "اكوازورا" Aquazzura، فيما بعضها الآخر تميّز بالغرابة والابتكار والحصرية لعاشقات الموضة الجريئات، كالتي رأيناها لدى: "غوتشي" Gucci، و"الكسندر مكوين" Alexander McQueen، و"فيرساتشي" Versace ؛ وبعض ثالث جاء بتصاميم بسيطة وعملية، مثل ما رأينا لدى: "تودز" Tod's، و"فالنتينو" Valentino؛ وبعضها جمع بين العصرية وبين الكلاسيكية مثل تصاميم: "كريستيان لوبوتان" Christian Louboutin، و"دولتشي غابانا" Dolce&Gabbana، و"روجيه فيفيه " Roger Vivier .
نسّقي تصاميم الصنادل الصيفية مع مختلف إطلالاتك اليومية والمسائية لتضيفي بها أناقة ولمسات عصرية، ولتحصلي معها على أقدام لافتة في هذا الموسم.

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سيدتي