"نجاة" المضيفة تحلق في عالم الموضة المغربية

بعد تجربة طويلة مع التحليق في الطيران السعودي وحياتها بالمملكة السعودية, قررت المغربية "نجاة" أن تستقر في أرض المغرب وتبدأ رحلة أُخرى في حياتها باستثمار موهبتها في تصميم الزي المغربي لتنشىء دارا خاصة للأزياء تحمل اسم "كافتان هاوس" Caftan House.

ولاسيما أن علاقتها بعالم الأزياء قديمة، تعود الى الصغر كما أنها تعشق الخياطة ورسم التصاميم ولو بخيالها .وهذه الموهبة تمتلكها نجاة منذ أن كانت في المملكة العربية السعودية فقررت أن تعود إلى بلدها الذي أثارها فيه تنوع وغنى القفطان الذي أصبح موضة عالمية .وبعدها قررت أن تخوض التجربة وان تنفتح أكثر على هذا العالم الجميل وتكرس له وقتها، وقد أحبت "نجاة" أن تتشارك مع قراء "سيدتي نت" تشكيلة من بعض أعمالها التي تلائم أكثر الشابات، سواء من حيث التصميم أو الألوان المختارة وقد استعملت فيها الصنعة اليدوية اومايسمى شغل المعلم والتنبات بالعقيق و الجواهر . جل القفاطين هي بألوان زاهية وأقمشة خفيفة تلائم أجواء الصيف ،وتمنح المرأة إحساسا بالتميز . اختارت المصممة ألوان الزهري والأخضر الفاتح والبنفسجي والأصفر وكلها ألوان تحبها البنات وتدعوهن إلى تجريب نمط آخر في اللباس يمنحهن الإحساس بنخوة اللباس التقليدي.