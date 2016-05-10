مقتل وإصابة 12 عراقيا فى انفجارين منفصلين فى بغداد

قتل عراقيان وأصيب عشرة آخرون فى العاصمة(بغداد) الثلاثاء، نتيجة انفجار عبوتين ناسفتين فى حادثين منفصلين.

وقال مصدر أمنى أن عبوة ناسفة زرعت على جانب طريق فى قضاء "أبو غريب" غربى بغداد انفجرت باتجاه دورية للحشد العشائرى، أسفرت عن مقتل أحد عناصر الدورية وإصابة ثلاثة آخرين بجراح.

وأشار إلى أن العبون الثانية انفجرت قرب سوق شعبية فى قضاء المحمودية جنوبى بغداد، مما ادى إلى مقتل مدنى عراقى وإصابة سبعة آخرين.

يذكر أن عمليات التفجير بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة تقع بين الحين والآخر فى العاصمة العراقية، ويقف وراء تنفيذها تنظيم (داعش) الإرهابى لزعزعة أمن بغداد الأكبر من حيث عدد السكان، حيث يبلغ تعدادها حوالى 7 ملايين نسمة، وصنفتها الأمم المتحدة وفق إحصاءات بعثتها بالعراق (يونامى) بأنها الأعلى من حيث ضحايا العنف والإرهاب بين محافظات العراق.

>