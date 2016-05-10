أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - صلوات البصخة المقدسة ليلة الثلاثاء والصلاة على الشهيد فادي رمسيس بكنيسة مارجرجس -
الداخلية تكشف مفاجأة قبل حدوث انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محمود بدر: نواب «النور» غابوا عن جلسة مناقشة الأحداث الإرهابية -
عبد العال لـ«النواب»: لا وقت للتعليق على الأحداث.. لدينا تشريعات هامة -
محافظ الغربية يزور مصابي تفجير مارجرجس بمستشفيات الجامعة -
رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية -
علي عبدالعال: «الطوارئ» تطبق على الإعلام والصحافة.. وتطبيق القانون على المخالف -
نائبة: مناهج الأزهر قنابل موقوتة.. وعبد العال: التعليم بالكامل بحاجة لتنقية -
صور| محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن يقدمان العزاء للأنبا بيشوي -
البرلمان يوافق علي مشروع تعديل الإجراءات الجنائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل وإصابة 12 عراقيا فى انفجارين منفصلين فى بغداد

Google+ Print
مقتل وإصابة 12 عراقيا فى انفجارين منفصلين فى بغداد مقتل وإصابة 12 عراقيا فى انفجارين منفصلين فى بغداد

قتل عراقيان وأصيب عشرة آخرون فى العاصمة(بغداد) الثلاثاء، نتيجة انفجار عبوتين ناسفتين فى حادثين منفصلين.

وقال مصدر أمنى أن عبوة ناسفة زرعت على جانب طريق فى قضاء "أبو غريب" غربى بغداد انفجرت باتجاه دورية للحشد العشائرى، أسفرت عن مقتل أحد عناصر الدورية وإصابة ثلاثة آخرين بجراح.

وأشار إلى أن العبون الثانية انفجرت قرب سوق شعبية فى قضاء المحمودية جنوبى بغداد، مما ادى إلى مقتل مدنى عراقى وإصابة سبعة آخرين.

يذكر أن عمليات التفجير بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة تقع بين الحين والآخر فى العاصمة العراقية، ويقف وراء تنفيذها تنظيم (داعش) الإرهابى لزعزعة أمن بغداد الأكبر من حيث عدد السكان، حيث يبلغ تعدادها حوالى 7 ملايين نسمة، وصنفتها الأمم المتحدة وفق إحصاءات بعثتها بالعراق (يونامى) بأنها الأعلى من حيث ضحايا العنف والإرهاب بين محافظات العراق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365