نقابة «بقالي التموين» تحذر من أزمة جديدة لشركات الكروت الذكية بالمحافظات

رصدت النقابة العامة لبقالي التموين أزمة جديدة لشركات الكروت الذكية بمحافظات الدقهلية و الغربية و كفر الشيخ والمنوفية وغيرها، خلال الشهر الجاري، حيث تكرر أعطال ماكينات صرف السلع التموينية وسلع فارق نقاط الخبز مما أدى إلى ثورة المواطنين ضد البقالين بسبب طوابير الزحام أمام محال البقاله التموينية لتعيد للأذهان ما كانت عليه أحوال البقالة التموينية من طوابير ومعاناة قبل تطبيق المنظومة الجديدة .

وأوضحت النقابة،بحسب بيان لها اليوم الثلاثاء، أن أبرز مشاكل شركات الكروت الذكية تتمثل فى ( تكرار أعطال شبكات صرف السلع التموينية ، أزمة تنشيط البطاقات الذكية الخاصة بالمواطنين ، أخطاء فى نظام السيستم الخاص بصرف السلع يلحق بالبقال غرامات مالية وتصل للحبس فى بعض الاحيان ) .

وطالب رؤساء النقابات الفرعية وزارة التموين بضرورة صرف ماكينات إضافية لكل بقالي تمويني لتفادى زحام المواطنين بسبب تعطل سيستم شركات الكروت الذكية ما يؤدى تكدسهم أمام محال البقالة ، علاوة على المشادات التى تحدث بين البقال والمواطن بسبب تكرار مشهد التكدس والزحام شهرياً .

وقال مصطفي راضي رئيس نقابة البقالين بالدقهلية، أن التجار في المحافظة رصدوا شكاوى البقالي خلال الشهر الجاري وتمثلت في الأعطال المتكررة بشكل شبه يومي لماكينات صرف التموين نتيجة سقوط السيستم الخاص بصرف نقاط الخبز والسلع التموينية،.

وأضاف أن النقابة بالمحافظة أعدوا تقريرا بشكاوى التجار وقاموا برفعها إلي النقابة العامة لبقالي التومين بالمحافظة على أن تقوم بدورها بالتواصل مع الدكتور خالد حنفي وزير التموين و اللواء حسنى ذكي مساعد وزير الداخلية لشئون التموين لحل المشكلات.

وأكد أن النقابة في المحافظة تمكنت خلال الشهر الماضي من حل مشاكل بعض بقالي التموين ، فيما يتعلق بتأخر صرف السلع وصرف تسويات سقطت بالخطأ، وذلك بعد التواصل المباشر مع مديريات و مباحث التموين .

وأوضح مصطفي حبيش رئيس النقابة الفرعية لبقالي التموين بالغربية، أن النقابة رصدت شكاوى بعض البقالين والتى تضرروا من مشكلة تنشيط بطاقات المواطنين، بالإضافة إلي الشكاوى المتكررة من شركات الكروت الذكية بسبب ما يسمى باختراق السيستم، و الذى أدى لتحرير محاضر لعدد من التجار، لافتا إلي أن الفرع بصدد إعداد مذاكرة و من ثم إرسالها إلى النقابة العامة لبقالي التموين لعرضها علي مسئولي وزارة التموين وشركات الكروت الذكية.

وطالب البقالون بالمحافظة المسئولين بضرورة صرف ماكينات إضافة لكافة التجار بمحافظات الجمهورية من أجل التغلب على مشكلة سقوط السيستم وتجنبا لتوقف عن العمل الذي رصدناه علي مدار الأيام القليلة الماضية نتيجة لسقوط السيستم.

وأشار إسلام السماحي عضو نقابة البقالين بكفر الشيخ، إلي أن عدد البطقات التمويينة الموجودة في مصر والتى تزيد عن 20 مليون بطاقة لا تتناسب مع أعداد الماكينات التموينية الموزعة على 26 ألف بقال تموينية أى بواقع ماكينة لكل مواطن، متسائلا:” كيف تتحمل ماكينة واحد إدخال كل هذا الكم الهائل من البطاقات في اليوم الواحد؟

وأوضح أن عدد البطاقات التموينية يفوق عدد البطاقات المعلن عنها، مشيراً إلى أن العقد المبرم بين وزارة “التموين” ووزارة “التنمية الإدارية” وشركة”سمار” يتضمن أنه فى حالة حدوث عطل فى الماكينات يتوجه مندوب من الشركة إلى تاجر التموين لإصلاحها.