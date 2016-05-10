المحكمة تفض أحراز «اعتصام رابعة العدوية»

فضت هيئة محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، أحراز القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام رابعة العدوية”، حسبما أفاد مراسلنا.

ويتهم على ذمة القضية محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، و738 متهمًا من أنصار الجماعة.

وتضمنت الأحراز ” جوال بلاستيكي، بداخله 6 أسلحة آلية، وجوال أخر داخله بندقية خرطوش، و7 خزن أسلحة فارغة، 15 طلقة آلية، 130 نبلة، و31 بلية خرطوش”.

واحتوى الحرز الرابع، شيكارة بلاستيكية، تحوى 6 بنادق آلية.

وتضمن الحرز الخامس، 21 فرد خرطوش محلي الصنع، وفارغ طلقة من ذات العيار.

وأسندت النيابة العامة، للمتهمين ” تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية “ميدان هشام بركات حاليًا”، وقطع الطرق”.

كما أسندت للمتهمين “تقييد حرية الناس في التنقل، القتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين، وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، الشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل”.