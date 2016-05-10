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حرس السواحل الليبى: توقيف سفينة مالطية تهرب الديزل قبالة سواحل صبراتة

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حرس السواحل الليبى: توقيف سفينة مالطية تهرب الديزل قبالة سواحل صبراتة حرس السواحل الليبى: توقيف سفينة مالطية تهرب الديزل قبالة سواحل صبراتة

أوقف جهاز حرس السواحل بمدينة الزاوية الليبية٬ سفينة مالطية تحمل اسم "سان خوان"٬ تقوم بتهريب وقود الديزل قبالة سواحل صبراتة.

وقال آمر نقطة المصفاة التابعة لحرس السواحل بالزاوية عبدالرحمن ميلاد، فى تصريح صحفى اليوم، أن السفينة ضُبطت داخل المياه الإقليمية الليبية٬ ويتكون طاقمها من ربان سورى الجنسية٬ وبحارين.

وأضاف ميلاد "أن السفينة تهرّب الوقود من ليبيا إلى مالطا، بحسب ما نتج عن التحقيقات الأولية مع طاقم السفينة٬ التى كانت متجهة من زوارة إلى مالطا"، وأوضح أن حمولة السفينة المالطية تقدر بـ500 طن، وهى ليست المرة الأولى التى تهرب فيها شحنات وقود من ليبيا.

يشار إلى أن حرس السواحل بالزاوية ضبط سفينة تُهرب وقود الديزل بسعة 100 طن٬ فى الـ16 من نوفمبر الماضي٬ وأحيل طاقمها المكون إلى الجهات المختصة للتحقيق.
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