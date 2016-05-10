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مدرب حراس الإسماعيلي ليول: أتمنى أن تعجبك ' مخدة ' الإسماعيلية

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مدرب حراس الإسماعيلي ليول: أتمنى أن تعجبك ' مخدة ' الإسماعيلية مدرب حراس الإسماعيلي ليول: أتمنى أن تعجبك ' مخدة ' الإسماعيلية

علق سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي على تصريحات مارتن يول مدرب الأهلي قائلا:"سأجلب لك مخدة من الإسماعيلية أتمنى أن تعجبك".

وكان يول قد قال في مؤتمر صحفي عقب فوزه على حرس الحدود برباعية نظيفة إنه سيواجه الزمالك والإسماعيلي نائما على "المخدة" إذا فاز بلقاءاته الثلاث المقبلة. (طالع التفاصيل)

وتعثر الأهلي لأول مرة مع يول وخسر بهدف في الدقيقة الأخيرة أمام وادي دجلة السبت الماضي ليتقلص فارق النقاط بينه وبين الزمالك الوصيف إلى 8 نقاط.

وقال الصغير عبر قناة أون تي في:"تعليق المخدة ضايق الزملكاوية والإسماعيلاوية".

وأضاف "عندما سنواجه الأهلي سأجلب له مخدة من الإسماعيلية".

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فيديو اليوم السابع