تحليل في الجول – ربيع ياسين: الأهلي افتقد ' دور حسام غالي ' .. وعودته للتشكيل ضرورة

يرى ربيع ياسين مدرب منتخب مصر للشباب السابق أن الأهلي تأثر كثيرا بغياب قائده حسام غالي عن خسارة الفريق 1-0 أمام وادي دجلة.

وكان غالي قد خرج مطرودا في لقاء حرس الحدود ليغيب عن اللقاء التالي للأهلي.

وقال ياسين لـFilGoal.com : "الأهلي افتقد الدور الذي يلعبه حسام غالي".

وشرح "دور حسام غالي هو ما يجعل الفريق يتحول سريعا من الدفاع للهجوم، هو ممول جيد جدا للشق الهجومي".

وأضاف "الكرات الطولية الساقطة خلف المدافعين تساعد الأهلي هجوميا بشكل كبير".

وأردف "عودة غالي للمشاركة الأساسية ضرورية للغاية".

ويواجه الأهلي أسوان يوم الخميس في إطار الجولة الـ28 من الدوري.

وأتم ياسين "أداء عمرو السولية يتحسن ويتطور والإنسجام بينه وبين الفريق في زيادة، لكن عودة غالي ضرورية على حسابه لإن دور حسام عاشور لا غنى عنه لكونه أفضل لاعب خط وسط يفسد هجمات المنافسين".