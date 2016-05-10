أرقام في الجول - الميزة التي افتقدها الأهلي في غياب حسام غالي ومشاركة السولية

بعيدا عن دور القائد في الملعب، ماذا افتقد الأهلي فنيا في غياب حسام غالي في الخسارة من وادي دجلة 1-0 في الجولة الـ27 من الدوري.

الأهلي لعب دون غالي للإيقاف، واعتمد على عمرو السولية في مركزه في وسط الملعب.

لكن الأهلي افتقد شيئا اعتاد عليه بسبب غياب غالي، ولم يستطع السولية أن يقدمه بنسبة 100%.

تقول الأرقام إن السولية مرر ضد وادي دجلة أكثر من معدل تمريرات غالي، وأيضا بنسبة نجاح أكبر، ولكن.

فلنقارن بين أرقام السولية ضد دجلة وأرقام غالي ضد سموحة في أخر مباراة لعبها قائد الأهلي قبل الطرد.

السولية مرر الكرة 74 مرة ضد دجلة بنسبة نجاح 92% منهم 4 كرات طولية، في المقابل مرر غالي الكرة 66 مرة بنسبة نجاح 86% منهم كرتان طوليتان.

لكن ميزة غالي هي أن أكثر تمريراته تكون للأمام في اتجاه عبد الله السعيد، وأمام سموحة مرر له غالي الكرة 15 مرة ومن بعده يأتي مؤمن زكريا وأحمد فتحي وصبري رحيل حيث حصل كل واحد على الكرة منه 7 مرات.

في حين أن أكثر من مرر له السولية الكرة أمام دجلة كان حسام عاشور بـ12 تمريرة ثم السعيد وصبري رحيل بـ10 تمريرات.

وهذا يوضح الدور الذي يلعبه غالي كأول محطة في هجمات الفريق الأحمر سواء عن طريق العمق الذي يشهد تفاهما أكبر بينه مع السعيد، أو عن طريق الأطراف.

ضد دجلة، استلم السولية الكرة من زملائه 60 مرة وخسرها مرتين تحت ضغط، وأكثر من استلم منه الكرة كان حسام عاشور في 20 مناسبة.

أما غالي ضد سموحة، فاستلم الكرة من زملائه 57 مرة وفقدها مرتين تحت ضغط. وكان أحمد فتحي ثم السعيد أكثر من سلمه الكرة.

وهنا غالي لا يكتفي بدوره في مساندة عاشور فقط، ولكنه يظهر في الوقت المناسب لزملائه عندما يحتاجون للمساندة في مواجهة الضغط أو لإضافة هجومية لكسر التكتل الدفاعي.

وكان أيضا قائد الأهلي أكثر من استلم الكرة من عاشور في 8 مرات، ليتولى هو نقل الكرة للأمام في هجمات الفريق الأحمر.

الجانب الدفاعي أيضا يشهد تفوقا طفيفا لغالي على السولية، حيث استرجع القائد الكرة للأهلي من سموحة 10 مرات.

بينما استرجع السولية الكرة للأهلي من وادي دجلة 8 مرات.