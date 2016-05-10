ليندمان يكشف كيف ارتفعت اللياقة البدنية للاعبي الأهلي.. وأسرع لاعب في الفريق

قال الهولندي مايكل ليندمان مدرب الأحمال في الأهلي إن ارتفاع اللياقة البدنية للاعبي الأهلي يعود لعدة عوامل، شرحها في تصريحات للصحفيين.

واستهل ليندمان الشرح "أول شق هو الشق التدريبي، مرتبط بتقوية العضلات".

وأضاف "أما الشق الثاني هو علمي، متعلق بالقياسات الخاصة بالعضلات، بالإضافة للتغذية السليمة وزيادة نسبة السوائل في الجسم من أجل مساعدة اللاعب على إكمال المباراة بنفس القوة".

وشدد "التغذية السليمة وارتفاع نسبة السوائل في الجسم من العوامل المهمة التي تعمل على رفع اللياقة البدنية للاعبين وتساعد العضلة على تحمل مجهود مباراة بالكامل، المخزون البدني يبدأ فى الانخفاض نتيجة للسرعات وارتفاع معدلات الجري، والذي يعوض هذا المخزون نسبة السوائل فى الجسم والغذاء المناسب بالإضافة للعوامل الأخرى المرتبطة بتقوية العضلات وزيادة قدرتها على التحمل حتى يستطيع اللاعب تكملة المباراة بنفس القوة".

وواصل "أعتمد في تدريباتي على التمرين في الجيمانيزيوم لتقوية العضلات وزيادة قدرتها على التحمل، بالإضافة لحصص تدريبية خاصة من أجل تنشيط العضلات ومساعدة وصول الدم لها بالكثافة المطلوبة، حتى تتحمل المجهود البدني وتقاوم الإصابات".

وأوضح "هناك شق أخر يعتمد على القياسات العلمية من خلال أجهزة قياس نبضات القلب واتساع الرئتين وسرعة إستجابة الإشارات العضلية للمخ.. هذا الجانب مهم جدا لتحديد الجرعات التدريبية لكل مجموعة من اللاعبين".

كما كشف ليندمان عن أسرع لاعبي الأهلي، حيث قال "إيفونا هو أسرع لاعب في الفريق، دوري فقط هو تطوير سرعات اللاعبين وليس زيادتها".

وأتم "عملي في الأساس يتمحور حول تحمل العضلات للمجهود حتى ترتفع اللياقة البدنية للاعبين ويتجنبوا الإصابات".