أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - صلوات البصخة المقدسة ليلة الثلاثاء والصلاة على الشهيد فادي رمسيس بكنيسة مارجرجس -
الداخلية تكشف مفاجأة قبل حدوث انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محمود بدر: نواب «النور» غابوا عن جلسة مناقشة الأحداث الإرهابية -
عبد العال لـ«النواب»: لا وقت للتعليق على الأحداث.. لدينا تشريعات هامة -
محافظ الغربية يزور مصابي تفجير مارجرجس بمستشفيات الجامعة -
رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية -
علي عبدالعال: «الطوارئ» تطبق على الإعلام والصحافة.. وتطبيق القانون على المخالف -
نائبة: مناهج الأزهر قنابل موقوتة.. وعبد العال: التعليم بالكامل بحاجة لتنقية -
صور| محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن يقدمان العزاء للأنبا بيشوي -
البرلمان يوافق علي مشروع تعديل الإجراءات الجنائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

خبر في الجول - مباراة السوبر المصري في السعودية أو إيطاليا

Google+ Print
خبر في الجول - مباراة السوبر المصري في السعودية أو إيطاليا خبر في الجول - مباراة السوبر المصري في السعودية أو إيطاليا

تسعى شركة "برزنتيشن" راعي كأس السوبر المصري استغلال نجاح تجربة مباراة الموسم الماضي، وإقامة مباراة هذا العام خارج .

وكان ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية قد استضاف مباراة الموسم الماضي بين الأهلي والزمالك، والتي حسمها الفريق الأحمر لصالحه بنتيجة 3-2.

وقال مصدر مسؤول داخل شركة "برزنتيشن" لـFilGoal.com: "بعد النجاح الكبير الذي حققته تجربة إقامة مباراة كأس السوبر في الإمارات، تتجه الشركة لتكرار التجربة وإقامة مباراة هذا العام في مدينة جدة باستاد الجوهرة والذي يتسع لـ64 ألف متفرج ويعد واحدا من أفضل الملاعب المجهزة حديثا".

وأوضح "تجري الشركة الراعية اتصالاتها حالياً باتحاد الكرة المصري لتحديد موعد مبدئي للمباراة حتى يتسنى لها الترتيب مبكراً لتنظيمها".

واستدرك" وفي نفس الوقت تم اختيار ملعب جوسيبي سينجاليا بمدينة كومو عاصمة السياحة الإيطالية والتي تبعد مسافة 45 كيلومتراً عن ميلانو ليكون الملعب البديل في حال إذا ما تعارض موعد إقامة المباراة مع ارتباطات استاد الجوهرة أو حالت أي ظروف أخرى دون أقامتها في المملكة العربية السعودية".

وأشار المصدر إلى أنه تمت مراعاة عدة اعتبارات في اختيار الملعبين، أهمها التواجد الكبير للجالية المصرية في جدة وكذلك قربها من مصر، كما أن إيطاليا تحتضن جالية مصرية كبيرة، كما تمت مراعاة الجانب الترويجي والسياحي في اختيار مكان إقامة المباراة بما يحقق المتعة للجمهور الذي سيحضر المباراة.

وأكد المصدر أن تنظيم مباراة كأس السوبر هذا العام ستشهد عدة مفاجآت تنظيمية سيتم الإعلان عنها قريباً.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش

ستاد مصر: فرحة لاعبى أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش

رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية

رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية

زواج مصري بقرار جمهوري وموافقة السيسي شخصياً عليه ونشره في الجريدة الرسمية

زواج مصري بقرار جمهوري وموافقة السيسي شخصياً عليه ونشره في الجريدة الرسمية

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش