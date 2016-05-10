خبر في الجول - مباراة السوبر المصري في السعودية أو إيطاليا

تسعى شركة "برزنتيشن" راعي كأس السوبر المصري استغلال نجاح تجربة مباراة الموسم الماضي، وإقامة مباراة هذا العام خارج مصر.

وكان ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية قد استضاف مباراة الموسم الماضي بين الأهلي والزمالك، والتي حسمها الفريق الأحمر لصالحه بنتيجة 3-2.

وقال مصدر مسؤول داخل شركة "برزنتيشن" لـFilGoal.com: "بعد النجاح الكبير الذي حققته تجربة إقامة مباراة كأس السوبر في الإمارات، تتجه الشركة لتكرار التجربة وإقامة مباراة هذا العام في مدينة جدة باستاد الجوهرة والذي يتسع لـ64 ألف متفرج ويعد واحدا من أفضل الملاعب السعودية المجهزة حديثا".

وأوضح "تجري الشركة الراعية اتصالاتها حالياً باتحاد الكرة المصري لتحديد موعد مبدئي للمباراة حتى يتسنى لها الترتيب مبكراً لتنظيمها".

واستدرك" وفي نفس الوقت تم اختيار ملعب جوسيبي سينجاليا بمدينة كومو عاصمة السياحة الإيطالية والتي تبعد مسافة 45 كيلومتراً عن ميلانو ليكون الملعب البديل في حال إذا ما تعارض موعد إقامة المباراة مع ارتباطات استاد الجوهرة أو حالت أي ظروف أخرى دون أقامتها في المملكة العربية السعودية".

وأشار المصدر إلى أنه تمت مراعاة عدة اعتبارات في اختيار الملعبين، أهمها التواجد الكبير للجالية المصرية في جدة وكذلك قربها من مصر، كما أن إيطاليا تحتضن جالية مصرية كبيرة، كما تمت مراعاة الجانب الترويجي والسياحي في اختيار مكان إقامة المباراة بما يحقق المتعة للجمهور الذي سيحضر المباراة.

وأكد المصدر أن تنظيم مباراة كأس السوبر هذا العام ستشهد عدة مفاجآت تنظيمية سيتم الإعلان عنها قريباً.