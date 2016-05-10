حسام غالي: ما تبقى من الدوري مباريات كؤوس.. لا للخوف

وصف حسام غالي قائد فريق الأهلي المباريات الثمانية المتبقية للفريق في الدوري كـ"مباريات كؤوس".

وكان الأهلي قد خسر مباراته الأخيرة في الدوري ضد وادي دجلة، قبل مواجهة أسوان يوم الخميس، ويتصدر البطولة بفارق 8 نقاط عن الزمالك.

وقال غالي للصحفيين: "المباريات المتبقية مباريات كؤوس. لا مجال للتفريط في أي نقطة حتى نحافظ على تفوقنا ونستعيد درع الدوري".

وأضاف "الخوف على ضياع اللقب مرفوض، لكن القلق مطلوب. كل اللاعبين تعاهدوا على ضرورة تحقيق الفوز في المباريات المقبلة".

وأشار "لا توجد مباريات سهلة أو صعبة لنا، الأمر يتوقف على حالتنا ومدى توفيقنا".

وأتم "لدينا أفضل لاعبي في مصر، يمكننا الفوز في كل المباريات المقبلة".

وغاب غالي عن لقاء دجلة بسبب الطرد أمام حرس الحدود.