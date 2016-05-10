بالصور.. "الصحة" تشن حملة مكبرة على مستشفى أسيوط العام للتأكد من جودة الخدمة

أكد المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، أهمية المرور الدائم والمستمر على المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية على مستوى المحافظة للتأكد من كفاءة الخدمة الصحية المقدمه للمواطنين.

وقال الدكتور محمد نوح وكيل وزارة الصحة بأسيوط أنه تم القيام بحملة مكبرة على مستشفى أسيوط العام ضمت جميع مديرى الإدارات الفنية وبعض مديرى الإدارات بمديرية الصحة والسكان بأسيوط استمرت قرابة الـ6 ساعات.

وأوضح نوح أنه تم خلال الحملة تفقد أقسام المستشفى وعياداتها الخارجية والسجلات الخاصة بالحضور والانصراف والمخازن والصيدليات حيث تم عقد إجتماع مع مدير المستشفى وفريق الأطباء والتمريض، والفنيين والإداريين عقب تفقد المستشفى لبحث كافة الشكاوى والمتطلبات الخاصة بالمستشفى، ووضع حلول لها وتلافى كافة الملاحظات التى تم اتخاذها خلال تفقد المستشفى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنه سيتم عمل جرد لجميع الصيدليات على مستوى المحافظة بناء على تعليمات المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، للتعرف على الأدوية، التى بها عجز لتوفير مخزون منها يكفى لخدمة المواطنين.

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