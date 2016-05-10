توصيل الغاز لـ 124 ألف عميل و132 مخبزًا بأسيوط

قال المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، إنه تم توصيل الغاز الطبيعى لحوالى 124 ألفا و424 عميلا بعدة أماكن، وتضم "مدينة أسيوط ومدينة الفتح وقرية درنكة قرية منقباد".

أضاف الدسوقى فى بيان له اليوم، أن عدد المخابز التى تم توصيل الغاز لها بلغ 132 مخبز و409 محل وفندق ومطعم حتى الشهر الماضى مضيفا انه تم البدء فى أعمال الشبكات الأرضية والتوصيلات المنزلية بمدينة أبنوب وبلغ عدد العملاء بها 3015 عميل وتم الانتهاء أيضا من أعمال الخط الرئيسى المغذى لمدينة أبنوب بطول 8300 م.

وقال الدسوقى، إنه تم الانتهاء من دراسة توصيل الغاز إلى مدينة أسيوط الجديدة وجارى دراستها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية مضيفا انه جارى استكمال الاجراءات والمعاينة لإنشاء محطة تموين بالغاز الطبيعى.

وأضاف محافظ أسيوط، انه تم البدء فى تنفيذ أعمال المحطة الرئيسية لمدينة ديروط كما انه جارى التنسيق بخصوص توصيل الغاز لمركز ومدينة أبوتيج منوها إلى وجود بعض المعوقات أمام تنفيذ المشروع من أهمها عدم الانتهاء من أعمال الصرف الصحى ببعض المناطق مؤكدا على ضرورة حل كافة المشاكل من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

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