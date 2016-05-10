توريس يرغب في حسم مستقبله مع أتليتكو قبل نهائي ميلانو

(إفي): ينتظر أن يحسم المهاجم الإسباني فرناندو توريس مستقبله خلال الأيام المقبلة مع أتليتكو مدريد، الذي يلعب في صفوفه على سبيل الإعارة، حيث يرغب في معرفة مصيره قبل الذهاب لميلانو لخوض نهائي دوري الأبطال الأوروبي ضد ريال مدريد يوم 28 مايو الجاري.

وكشفت صحيفة (آس) الرياضية الثلاثاء أن وكلاء توريس (32 عاما) سيجتمعون خلال الساعات القادمة مع مسئولي الروخيبلانكوس للاتفاق عما إذا كان سيستمر بصفوف الفريق، القادم إليه على سبيل الإعارة من ميلان، أو سيعود للفريق الإيطالي في يونيو المقبل.

وكان المدير الفني للفريق المدريدي، الأرجنتيني دييجو سيميوني، قد أعطى موافقته لإدارة النادي على استمرار توريس، وذلك قبل أيام من تسجيله في مرمى كامب نو بربع نهائي دوري الأبطال.

وينتظر أن يتفاوض النادي مع وكلاء توريس ونادي ميلان بشأن استمراره لموسمين آخرين.

وأشارت الصحيفة إلى أن توريس وصلته عروض مليونية للاحتراف في الصين والدوري الامريكي، لكن اللاعب كان قد أبدى مسبقا رغبته في البقاء بالنادي الذي ترعرع في صفوفه.