أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - صلوات البصخة المقدسة ليلة الثلاثاء والصلاة على الشهيد فادي رمسيس بكنيسة مارجرجس -
الداخلية تكشف مفاجأة قبل حدوث انفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محمود بدر: نواب «النور» غابوا عن جلسة مناقشة الأحداث الإرهابية -
عبد العال لـ«النواب»: لا وقت للتعليق على الأحداث.. لدينا تشريعات هامة -
محافظ الغربية يزور مصابي تفجير مارجرجس بمستشفيات الجامعة -
رئيس «دعم مصر» يطالب بوقف المناقشات والبدء في قانون الإجراءات الجنائية -
علي عبدالعال: «الطوارئ» تطبق على الإعلام والصحافة.. وتطبيق القانون على المخالف -
نائبة: مناهج الأزهر قنابل موقوتة.. وعبد العال: التعليم بالكامل بحاجة لتنقية -
صور| محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن يقدمان العزاء للأنبا بيشوي -
البرلمان يوافق علي مشروع تعديل الإجراءات الجنائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

توريس يرغب في حسم مستقبله مع أتليتكو قبل نهائي ميلانو

Google+ Print
توريس يرغب في حسم مستقبله مع أتليتكو قبل نهائي ميلانو توريس يرغب في حسم مستقبله مع أتليتكو قبل نهائي ميلانو

(إفي): ينتظر أن يحسم المهاجم الإسباني فرناندو توريس مستقبله خلال الأيام المقبلة مع أتليتكو مدريد، الذي يلعب في صفوفه على سبيل الإعارة، حيث يرغب في معرفة مصيره قبل الذهاب لميلانو لخوض نهائي دوري الأبطال الأوروبي ضد ريال مدريد يوم 28 مايو الجاري.

وكشفت صحيفة (آس) الرياضية الثلاثاء أن وكلاء توريس (32 عاما) سيجتمعون خلال الساعات القادمة مع مسئولي الروخيبلانكوس للاتفاق عما إذا كان سيستمر بصفوف الفريق، القادم إليه على سبيل الإعارة من ميلان، أو سيعود للفريق الإيطالي في يونيو المقبل.

وكان المدير الفني للفريق المدريدي، الأرجنتيني دييجو سيميوني، قد أعطى موافقته لإدارة النادي على استمرار توريس، وذلك قبل أيام من تسجيله في مرمى كامب نو بربع نهائي دوري الأبطال.

وينتظر أن يتفاوض النادي مع وكلاء توريس ونادي ميلان بشأن استمراره لموسمين آخرين.

وأشارت الصحيفة إلى أن توريس وصلته عروض مليونية للاحتراف في الصين والدوري الامريكي، لكن اللاعب كان قد أبدى مسبقا رغبته في البقاء بالنادي الذي ترعرع في صفوفه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع