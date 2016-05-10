رانييري يحصل على جائزة بيرزوت بفضل موسمه مع ليستر سيتي

(إفي): فاز المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري اليوم الاثنين بجائزة إنزو بيرزوت، التي يمنحها الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لأفضل مدرب إيطالي في الموسم الكروي، تقديرا له على الموسم الرائع الذي قدمه مع فريق ليستر سيتي الإنجليزي والذي قاده للتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

وقرر الاتحاد الإيطالي منذ عام 2011 تخصيص هذه الجائزة لأفضل مدرب إيطالي، وهي الجائزة التي تحمل اسم بيرزوت، المدرب الذي قاد إيطاليا للفوز بمونديال 1982 في إسبانيا.

من جانبه، قال رانييري:"لم أتعرف إلى بيرزوت قط، لكن أن تشاهد روحه بداخلي أمر يدعوني للفخر"، وذلك لدى تسلمه الجائزة في القاعة الشرفية للجنة الأوليمبية الإيطالية.

وبسؤاله عن الإنجاز التاريخي الذي حققه مع ليستر، اعترف المدرب الإيطالي أنه لم "ينتبه" حتى الآن لما حققه، مبرزا أيضا أن قيادته لفريق كالياري في مستهل مسيرته للدوري الإيطالي يعد بمثابة "الفوز بأول سكوديتو".

جدير بالذكر أن رانييري هو سادس مدرب يحصل على جائزة بيرزوت، حيث فاز بها من قبل كل من تشيزاري برانديلي (2011)، ووالتر ماتساري (2012)، وفينشنزو مونتيلا (2013)، وكارلو أنشيلوتي (2014)، وماسيميليانو أليجري (2015).