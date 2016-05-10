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فرقة “كوكب الشرق” تحيى حفلين بمهرجان الموسيقي الروحيه بالمغرب.الأسبوع المقبل

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فرقة “كوكب الشرق” تحيى حفلين بمهرجان الموسيقي الروحيه بالمغرب.الأسبوع المقبل فرقة “كوكب الشرق” تحيى حفلين بمهرجان الموسيقي الروحيه بالمغرب.الأسبوع المقبل

وافق الكاتب الصحفى حلمي النمنم “وزير الثقافه” علي سفر فرقة الموسيقي العربية للمملكة المغربيه،وذلك تلبيه للدعوه التى تلقتها دار الاوبرا المصريه للمشاركة في فعاليات الدورة الثانية والعشرين لمهرجان الموسيقي الروحيه

وتحيى فرقة كوكب الشرق بقيادة المايسترو الشاب احمد عامر،حفلين بالمهرجان،حيث يقام  الاول مساء الجمعة المقبل ١٣ مايو علي مسرح مدينة فاس ،والثاني مساء الثلاثاء ١٧ مايو بمدينه وجده،وتقدم خلالهما الفرقة باقة من اغاني سيدة الغناء العربي ام كلثوم ،ويشدو بها نجمات الغناء بفرق الموسيقي العربيه.

 ومن المقرر ان  تغني حسناء (برضاك ، هذه ليلتي) ، تشدو رحاب مطاوع (القلب يعشق ، الاطلال) وتتغني رحاب عمر برائعة احمد رامي ورياض السنباطي (هجرتك).

من جانبها أكدت د ايناس عبد الدايم رئيس دار الاوبرا ، ان الحفلين يقاما بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافيه الخارجيه برئاسة الدكتوره كاميليا صبحي، موضحة ان والمغرب يربطهما تاريخ طويل من التواصل الثقافي والفني وان الفرق المصريه دائما ما تلاقي ترحاب من الشعب المغربي العاشق للثقافة والفنون المصريه

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