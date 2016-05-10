النيابة تحقق مع فرقة «أطفال الشوارع» بتهمة نشر مقاطع ساخرة

قال المستشار محمد سليم، رئيس نيابة السيدة زينب، إن أعضاء فرقة “أطفال الشوارع” المقبوض عليهم، أمس الاثنين، بتهمة نشر مقاطع فيديو ساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تم إحالتهم إلى نيابة مصر الجديدة.

وأضاف رئيس النيابة أن الـ 5 أفراد المقبوض عليهم متورطين مع ُعز الدين خالد، أحد اعضاء الفريق التي قررت المحكمة إخلاء سبيله، قبل أن تستأنف النيابة على القرار، وتجدد حبسه، وأن القضية تخص نيابة مصر الجديدة.

وأوضح المحامي طارق العوضي، أنه تم القبض على باقي أعضاء الفرقة – البالغ عددهم 5 أشخاص – لافتًا إلى أنه تم احتجازهم بقسم السيدة زينب، ويواجهون نفسم تهم نشر فيديوهات تحريضية على شبكة الإنترنت ضد مؤسسات الدولة.