قريبا.. مصل لمكافحة إدمان الكوكايين

قد يصبح إدمان الكوكايين شيئا من الماضى، قريبا، حيث يعكف فريق من العلماء الأمريكيين حاليا على تطوير مصل لمكافحة إدمان الكوكايين.

وأوضح العلماء أن اللقاح عمل على شفاء فرط نشاط خلايا مخ المدمنين خاصة مدمنى الكوكايين، فحتى الآن لا يوجد لقاح أو دواء معتمد من قبل هيئة الدواء الاتحادية (FDA) لعلاج إدمان الكوكايين.

وسعى العلماء من خلال أبحاثهم إلى تطوير أجسام مضادة فى مجرى الدم قادرة على وقف وصول جزيئات الكوكايين بشكل فعال إلى خلايا المخ.

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