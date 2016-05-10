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بالصور..محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسر المتوفين في حادث «الصحراوي»

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

مراسل«ONA»:
> قدم عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية واجب العزاء لأسرة الشيخ عبد الجابر أبو المجد سليمان إمام مسجد بقرية أولاد نجم، والمهندس مدحت ماهر ميخائيل مدير الإدارة الهندسية بنجع حمادي، والطالب محمد أحمد بديع، والذين لقوا مصرعهم في حادث تصادم وقع أمام قرية الترامسة بطريق «قنا – نجع حمادي» الصحراوي الغربي.

وأعرب محافظ قنا، عن خالص تعازيه لأسر المتوفين، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وان يلهم أهلهم الصبر والسلوان.

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